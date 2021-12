Ravensburg bekommt neuen evangelischen Dekan

Martin Hauff wird neuer evangelischer Dekan im Dekanat Ravensburg. Der 58-jährige Pfarrer folgt auf Friedrich Langsam, der zum 1. Dezember in den Ruhestand gegangen ist, teilte die Evangelische Landeskirche in Württemberg am Mittwoch mit. Wann Hauff sein Amt antritt, steht den Angaben zufolge noch nicht fest.

Hauff ist zurzeit geschäftsführender Pfarrer in der Kirchengemeinde Langenau bei Ulm. Seine Stationen als Seelsorger waren in Römerstein-Zainingen, Reutlingen und Bad Urach. Er hat eine Doktorarbeit über den früheren Reutlinger Regionalbischof Theophil Askani geschrieben. Der verheiratete Vater von drei erwachsenen Kinder interessiert sich für Astronomie und Geschichte, und er wandert gerne.