Raufbold landet in der Arrestzelle

Ein 23-Jähriger ist beim Sigmaringer Bahnhof negativ in Erscheinung getreten und musste deshalb die Nacht auf Donnerstag in der Arrestzelle der Polizei verbringen. Wie die Polizei mitteilt, versuchte der junge Mann gegen Mitternacht trotz fehlender Zutrittsberechtigung in den Fahrdienstraum des Bahnhofes zu gelangen. Da er diesen trotz mehrfacher Aufforderung nicht umgehend verlassen wollte, schob der 56-jährige Fahrdienstleiter den Unruhestifter aus dem Raum hinaus. Jedoch missfiel dies dem 23-Jährigen, weshalb er zunehmend aggressiver wurde und dem Fahrdienstleiter mit der Faust ins Gesicht schlug. Da sich der junge Mann auch von den hinzugerufenen Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, mussten diese dem 23-Jährigen Handschellen anlegen. Weil die Beamten nicht ausschließen konnten, dass der mit rund 1,7 Promille deutlich alkoholisierte Aggressor aufgrund seines renitenten Verhaltens weitere Taten begeht, musste er die Nacht in der Arrestzelle verbringen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung und er muss die Kosten der unfreiwilligen Übernachtung übernehmen.