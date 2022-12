Rauchwarnmelder führt zu Feuerwehreinsatz

Spaichingen (sz) - Ein Rauchwarnmelder hat am Nikolaustag in Spaichingen einen Feuerwehralarm ausgelöst. Gegen 7 Uhr riefen Passanten die Feuerwehr, weil sie in einem Wohngebäude im Stadtgebiet das Piepsen des Rauchwarnmelders hörten. Vor Ort öffnete der Löschzug der Feuerwehr (Foto: Feuerwehr Spaichingen) schadenfrei die Wohnungstür, hinter der sich zum Glück kein Brand fand. Die Ursache für das lautstarke Piepen des Rauchwarnmelders ist unbekannt. Die fünf Fahrzeuge und 21 Einsatzkräfte ausgerückt sowie die Polizei konnten wieder einrücken.