Mit neun Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Samstag gegen 20.47 Uhr in die Hardtstraße ausgerückt. Dort hatte sich in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses Rauch angesammelt. Die Ursache für die Rauchentwicklung konnte durch die Feuerwehr nicht geklärt werden, jedoch konnte vor Ort kein Brand oder eine andere Wärmequelle festgestellt werden. Es entstand kein Sachschaden.