Rauch quillt aus Motorraum

Vermutlich infolge eines technischen Defektes ist es am Samstagmittag in der Raidenstraße im Albstadt-Ebingen zum Brand eines Autos gekommen. Das berichtet die Polizei. Dort war gegen 12.25 Uhr ein 70-jähriger Mann damit beschäftigt im Haus-zu-Haus-Verkehr Briefe auszutragen als er beim Anhalten seines älteren 3er-BMW bemerkte, dass dunkler Rauch aus dem Motorraum quoll. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand, so dass auch die alarmierte Feuerwehr einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro nicht mehr verhindern konnte.