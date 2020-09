Rauch aus der Motorhaube: Mann rettet sich aus brennenden Auto

Schnell reagiert hat der 79-jährige Fahrer eines Mercedes, als er am Dienstag gegen 14.40 Uhr auf der A96 zwischen Leutkirch-Süd und Kißlegg Rauch aus dem Motorraum wahrnahm. Er fuhr laut Polizeibericht unverzüglich auf den Standstreifen, wo das Fahrzeug sofort in Vollbrand geriet.

Der 79-Jährige konnte glücklicherweise noch seinen beladenen Anhänger abhängen und wegschieben, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. An dem ausgebrannten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Der Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und musste sich zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben. Die Feuerwehr Kißlegg rückte mit drei Fahrzeugen an, um den Brand zu löschen. Durch die Bergungsarbeiten kam es bis gegen 16.30 Uhr zu Verkehrsbehinderungen auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau.