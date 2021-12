Raubüberfall in Götzis: Täter immer noch auf der Flucht

Eine bislang unbekannter Täter hat betrat am Dienstagabend gegen 20.50 Uhr, ein Sportwettlokal in Götzis betreten. Der Täter war laut Polizeiangaben zum Zeitpunkt der Tat mit einem Messer bewaffnet und flüchtete zu Fuß mit Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Eine Fahndung im Nahbereich durch mehrere Streifen verlief ergebnislos. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 170 bis 175cm groß, Bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, Blue Jeans, schwarzen Handschuhen sowie schwarzen Schuhen mit auffallend weißen Streifen.

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Vorarlberg, Telefon +43 (0) 59 133 80 3333 oder die Polizeiinspektion Götzis, Telefon +43 (0) 59 133 8157