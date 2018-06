Raubmord in Getränkemarkt: 39-Jähriger vor Gericht

Ingolstadt (dpa/lby) - Ein 39 Jahre alter Mann muss sich seit Donnerstag wegen Raubmordes am Geschäftsführer eines Getränkemarktes vor dem Schwurgericht Ingolstadt verantworten. Ihm wird vorgeworfen, den 61-Jährigen am 13. Juli 2013 in Pfaffenhofen an der Ilm mit vier Messerstichen in den Oberkörper getötet zu haben. Die Spurenauswertung am Tatort ergab, dass sich das Opfer vehement gegen den mörderischen Angriff wehrte. Die Beute betrug knapp 3000 Euro.

Ein Zahlungsbeleg aus der Registrierkasse des Getränkemarktes führte auf die Spur des Mannes. Der 39-Jährige hatte sich als Testkäufer ausgegeben und Ware mit seiner EC-Karte bezahlt. Mit Spannung wurde erwartet, ob der Angeklagte sein Schweigen seit der Festnahme zu Prozessbeginn bricht. Andernfalls steht das Schwurgericht vor einem langwierigen Indizienprozess. Es sind 15 Verhandlungstage vorgesehen. Zahlreiche Zeugen und Sachverständige werden gehört. Der Urteilsspruch ist für den 25. Juli geplant - fast genau ein Jahr nach der Tat.