Raubüberfall auf Geschäft: Mann trotz Fahndung nicht geschnappt

Ein Mann hat am frühen Freitagabend einen Raubüberfall in oder an einem Geschäft in Neuravensburg verübt.

Der Mann hatte nach erster Auskunft des Polizeipräsidiums Konstanz das nicht näher bezeichnete Geschäft gegen 17.05 Uhr mit einen „pistolenähnlichen Gegenstand“ überfallen und flüchtete anschließend mit einem Motorrad in Richtung Lindau. An der anschließenden Fahndung war ein Großaufgebot der Polizei aus Wangen, Friedrichshafen und Lindau beteiligt, unter anderem mit einem Hubschrauber. Der Täter konnte bisher nicht festgenommen werden. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter oder auf verdächtige Fahrzeuge an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/9840, zu melden.

Nach erster Auskunft der Polizei kamen bei dem Überfall keine Menschen zu Schaden. Über die mögliche Beute ist noch nichts bekannt. Die Polizei konnte am Freitagabend auch noch keine Angaben zur Identität des Täters machen.

Hier werden die meisten Straftaten verübt