Rathaus wird zum Adventskalender

- Bereits zum 18. Mal verwandelt sich das Historische Rathaus in Sigmaringen in den größten Adventskalender der Region. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Hinter den 24 Fenstern und Türen stecken einzigartige Kunstwerke der Sigmaringer Kindergärten, Schulen und Vereinen. Von 1. bis 23. Dezember wird täglich um 17 Uhr, an Heiligabend bereits um 11 Uhr, ein Adventsfenster mit Musik geöffnet. Die Bilder sind anschließend auch auf der städtischen Homepage zu sehen.

Für gewöhnlich waren alle Kinder und Erwachsenen nach dem Öffnen in das „Adventszimmer“ eingeladen, um dort dem Angebot der jeweiligen Einrichtung zu folgen. Wie bereits im vergangenen Jahr können diese Angebote 2021 nicht stattfinden. Als Ersatz hat das Amt Familie und Bildung gemeinsam mit den teilnehmenden Einrichtungen eine „Adventstüte“ zusammengestellt. Die Tüte enthält 24 Briefumschläge, in denen sich das jeweilige Bild des Türchens befindet sowie eine kleine Überraschung für die Familienzeit, die von der jeweiligen Einrichtung vorbereitet wurde, zum Beispiel ein Lied, eine Geschichte, ein Backrezept oder ein Rätsel.

Die Adventstüte ist auf Vorbestellung beim Amt Familie und Bildung erhältlich: Telefon 07571/10 61 16. Die Stückzahl der Tüten ist begrenzt. Der Kostenbeitrag beträgt 3 Euro und ist bei der Abholung am 29. oder 30. November im Rathaus zu entrichten.