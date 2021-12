Rathaus präzisiert 2G-plus-Regelung für Ballettabend

Weingarten (sz) - Die Stadtverwaltung Weingarten präzisiert in einer Pressemitteilung die 2G-plus-Regelung für den Ballettabend mit dem Bayerischen Junior Ballett München am Mittwoch, 8. Dezember, um 19.30 Uhr und für alle darauf folgenden Veranstaltungen. Die Landesregierung habe sich demnach am Sonntag, 5. Dezember, auf Grundlage wissenschaftlicher Expertise darauf geeinigt, dass Personen mit einer Boosterimpfung von der Testpflicht bei der 2G-Plus-Regelung ausgenommen seien. Ausgenommen von der Testpflicht sind außerdem Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. Gleiches gilt für Genesene, deren Infektion nachweislich höchstens ein halbes Jahr her ist. Der Nachweis der Infektion muss durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis / PCR-Test erfolgen. Für Rückfragen steht die Tourist-Information Weingarten unter der Telefonnummer 0751-405232 zur Verfügung