Rathaus nach anonymen Drohungen per Mail geschlossen

In den vergangenen Tagen wurden offenbar durch anonyme Absender mehrere E-Mails mit vagen Drohungen an die Polizei in Vorarlberg, das Bregenzer Rathaus als auch andere öffentliche Einrichtungen in Dornbirn versandt. Das meldet die Landespolizei Vorarlberg in Österreicht.

Laut Polizei soll es zu keinem Zeitpunkt eine keine konkrete Gefährdung gegeben haben. Um alle Eventualitäten auszuschließen wurde aber offenbar von Seiten des Bregenzer Bürgermeisters entschieden, das Rathaus in Bregenz ab Donnerstagmittag zu schließen.

Verdächtiger wird befragt

Ermittlungen der Polizeiinspektion Bregenz zusammen mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg sollen noch am Donnerstagabend zu einem Verdächtigen geführt haben. Dieser soll am späten Abend festgenommen worden sein. Der Verdächtige aus Dornbirn wird derzeit laut Polizei befragt.

Ein terroristischer Hintergrund wird derzeit ausgeschlossen. Die weiteren Ermittlungen sind im Gange. Das Rathaus in Bregenz soll am Freitag wieder normal öffnen - so ein Sprecher der Landespolizei auf Nachfrage von Schwäbische.de