Feuerwehrfahrzeug nötig

Ingoldingen (mam) - Die Abteilung Winterstettendorf der Freiwilligen Feuerwehr Ingoldingen soll ein gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug bekommen. Kostenpunkt: maximal 15 000 Euro. Dazu hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt. Das derzeitige Fahrzeug ist 35 Jahre alt und kaum noch sinnvoll nutzbar. Mit viel Engagement der Winterstettendorfer Wehr ist das Fahrzeug am Laufen gehalten worden. Nach dem Feuerwehrbedarfsplan ist für Winterstettendorf zwingend ein wasserführendes Fahrzeug vorzuhalten. Es sollte ursprünglich durch das bisherige Ingoldinger LF 10 ersetzt werden. Das neue Fahrzeug für die Wehr in Ingoldingen hat jedoch noch 14 Monate Lieferzeit. Wenn dies eintrifft, soll das gebrauchte Fahrzeug in Winterstettendorf wieder verkauft werden.

Wattenweiler kommt zuerst

Ingoldingen (mam) - Der Ingoldinger Gemeindeart hat endgültig beschlossen, die Sanierung der Ortsdurchfahrt im Teilort Wattenweiler dem Projekt in Winterstettenstadt vorzuziehen. Über den genauen Baubeginn wurde nichts bekannt. Bürgermeister Jürgen Schell wies nochmals darauf hin, dass die Ortsdurchfahrt Winterstettenstadt lediglich an die zweite Stelle rücke, aber weiterhin auf der Agenda stehe. Grund für die Priorisierung von Wattenweiler ist die Sicherheit der dortigen Bewohner, die bis jetzt ohne Gehwege auskommen müssen. Zudem braucht die Straßenbauverwaltung des Landkreises Biberach nach Angaben von Schell diese Entscheidung, um die nächsten Schritte einzuleiten. Das Thema war bereits zuvor im Rat besprochen worden.