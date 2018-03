Rat gibt sich Zeit für Namen des Lebensraum-Campus-Gebäudes

Oberteuringen - Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend nach ausführlicher Diskussion noch keine Entscheidung über den Namen des künftigen Lebensraum-Campus-Gebäudes getroffen. Zuvor hatte Stephan Kämmerle von der beauftragten Kommunikationsfirma „d-werk“ für seinen Vorschlag „Am Teuringer“ (samt Herzen) geworben, damit aber (noch) nicht alle Räte überzeugen können. Die Entscheidung soll jetzt in zwei Wochen fallen. Bis dahin wollen sich beide Seiten Gedanken über Änderungen machen.

Im Mai soll Eröffnung sein und das Kind einen Namen haben. Das Kind ist in diesem Fall das außergewöhnliche Bauprojekt Lebensraum-Campus-Gebäude im Neubaugebiet „Bachäcker“, wo auf über 7000 Quadratmetern verschiedene Angebote für Kinder, Familien, Senioren und Menschen mit Behinderung gemacht werden. Dazu gehören ein am 1. März bereits in Betrieb genommenes Kinderhaus mit drei Gruppen, davon eine Kindergruppe, Räume für den Familientreff sowie eine Mediathek. Innerhalb des integrierten Marktplatzes wird ein Cafe Treffpunkt und so das Quartiersprojekt zum „Oberteuringen Wohnzimmer“ werden. Darüber hinaus richtet die Stiftung Liebenau 20 Wohnungen nach dem Konzept der „Lebensräume für Jung und Alt“ samt Servicezentrum sowie ein Begegnungs- und Förderzentrum für Menschen mit Behinderung ein.

„Der Name muss gut klingen – und funktionieren“, betonte Kämmerle bei der Vorstellung. Recherchiert hat sein Team mehrere Varianten bis hin zum historischen Ansatz. „Am Teuringer“ mit zwei duplizierten und gespiegelten Herzhälften in Blau sollen nach seinem Konzept die neue Ortsmitte Oberteuringens suggerieren, einen Ort der Herzlichkeit, wo unterschiedliche Menschen zusammen kommen. „Wohnen / Leben / Genießen“ heißt es in seinem Untertitel, wobei auf Stelen im Außenbereich die einzelnen Adressen wie Cafe oder Mediathek und es darunter jeweils „Am Teuringer“ heißen soll.

„Mir gfällt’s“, sieht Bürgermeister Ralf Meßmer samt seiner Verwaltung den Namensvorschlag gelungen. Wichtig sei der Wiedererkennungswert. Und der sei vorhanden. Doch nicht alle seiner Räte können mit dem Namensvorschlag etwas anfangen, wie sich in der Diskussion herausstellte. Während den einen „Am Teuringer Herzen“ gefällt, da der Name neugierig mache und modern, fanden ihn andere „noch nicht so richtig überzeugend“. Wiederum andere wollten die „Rotach“ oder den „Martin“ einbeziehen oder in die Geschichtskiste greifen. Eine „Herausforderung“ sehen in der Entscheidung alle. Für Stephan Kämmerle kamen die Reaktionen nicht unerwartet. Ihm geht’s um Offenheit, Menschlichkeit sollte dominieren und gegen einen lateinischen Namen äußerte er Bedenken. Er solle einen Bezug zu Oberteuringen haben.

Obwohl einzelne Räte zu einer Entscheidung tendierten und auch Bürgermeister Meßmer von einem aktuellen Beschluss ausging („der Vorschlag hat Langzeitwirkung“ und „wir haben ein professionelles Logo“), war eine Mehrheit der Meinung, „wir sollten uns nicht unter Druck setzen“. Eine Entscheidung soll nun in zwei Wochen gefällt werden. Bis dahin will man Ideen sammeln und das beauftragte Büro verfeinerte Alternativen vorlegen. Wobei Bürgermeister Ralf Meßmer davon ausgeht, dass sich „nicht wahnsinnig viel verändern“ wird.