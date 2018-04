Rat der Mühlenhexenzunft ist wieder vollzählig

Florian Scharnagel ist als Zunftmeister der Mühlenhexenzunft Wangen in seinem Amt bestätigt worden. Bei der Jahreshauptversammlung der Narrenzunft wurden auch Sarah Holzhauser, Elke Fischer, Lena Schneider und Karsten Broztat wieder gewählt. Neu im Zunftrat sind nun Stefan Falge, Michael Fischer, Joachim Hille und Andreas Beyer, heißt es in einer Pressemitteilung. Thema auf der Versammlung war aber auch das Hexenerwachen mit dem ersten Dämmersprung und der Hexenparty in der Stadthalle – das als großer Erfolg gewertet wurde. Die Veranstaltung soll auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Der Termin steht schon fest: Es wird der 12. Januar. Foto: Mühlenhexen