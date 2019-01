Der Gemeinderat Gutenzell-Hürbel hat am Montag, 21. Januar, seine nächste Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Hürbel.

Themen in der Sitzung sind beispielsweise die Freiwillige Feuerwehr Gutenzell (Zustimmung des Gemeinderats zur Wahl der Kommandanten), die Kommunalwahlen am 26. Mai (Bildung des Gemeindewahlausschusses) und die Einweisung der Bürgermeisterin in eine höhere Besoldungsgruppe.