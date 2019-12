AALEN - Eine rasante Show hat der Zirkus Alessio in Aalen präsentiert. Akrobaten, Jongleure, Tiere und ein Clown avancierten zu Stars in der Manege. Das Publikum hatte großen Spaß an den Darbietungen und belohnte das Engagement der Künstler immer wieder mit spontanem Applaus.

Die Zirkusfamilie hatte am Freitag, 13. Dezember, einen großen Schock zu verdauen: Das Zelt war unter der Schneelast eingestürzt (wir berichteten). Der Zirkus Weisheit aus Neustadt an der Weinstraße stellte ein Ersatzzelt zur Verfügung, so dass jetzt die Vorstellungen in Aalen wie geplant stattfinden können.

Bei der Premiere zeigten sich die Akteure in bester Form. Unter der Regie von Direktor André Kaiser und seiner Frau Tina Nestelberger entwickelte sich zwei Stunden lang eine klassische Zirkusshow. Nicht fehlen durfte dabei eine Clownin, die in den kleinen Umbaupausen ihre Späße trieb und das Publikum immer wieder zum Mitmachen animierte.

40 Reifen kreisen um die Hüfte

Zu den Höhepunkten zählten die Nummern mit Jongleuren. So ließ eine Frau bis zu 40 Reifen um ihre Hüften kreisen und ein Jongleur hantierte in atemberaubendem Tempo mit Bällen und sogar mit brennenden Keulen. Hochspannung herrschte unter der Zirkuskuppel, als Indianer in Aktion traten. Sie zielten mit ihren Tomahawks nur knapp an zwei jungen Frauen vorbei.

Akrobaten auf dem Fahrrad zeigten ihre Künste, und Bodenturner sowie eine anmutige Künstlerin in einem großen Rad präsentierten spektakuläre Figuren. Für eine heitere Note sorgte ein Sketch mit einem Kellner und einem weiblichen Gast in einem Restaurant.

Die Pferde sind eine Augenweide

Nicht fehlen durften Tiernummern. Eine Augenweide waren dabei die Pferde, die mühelos rückwärts trabten und den Anweisungen von Zirkusdirekter André Kaiser scheinbar mühelos folgten. Tauben fuhren auf einem Karussell und zwei Hunde hüpften über Hindernisse. Orientalische Akzente setzten Dromedare und Kamele bei ihrem Auftritt, bevor auch noch ein Bison und einige Wasserbüffel die Manege betraten – ein seltenes Spektakel. Alles in allem war es eine gelungene Zirkusshow.