Rasante Rennen in Wetzisreute

In Wetzisreute ist am Samstag bei der Turn- und Festhalle das legendäre Simson- und Rasenmähertraktor-Rennen ausgetragen worden. Das Geröllheimer-Team organisierte verschiedene Läufe mit unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Am Start waren Mopeds, Roller, Seitenwagen und viel Nostalgie bis hin zu Rasenmähern, die in einem gesicherten Bereich gegeneinander antraten. Trotz wechselhafter Witterung kamen viele interessierte Zuschauer und verfolgten das Spektakel mit lauten Motorgeräuschen und fliegenden Grasbrocken.