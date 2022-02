Rangnick und United mit Friedensbotschaft vor Anpfiff

Der deutsche Fußballtrainer Ralf Rangnick und seine Spieler von Manchester United haben vor ihrer Partie gegen den FC Watford zusammen mit den Gästen ein Zeichen für Frieden in der Ukraine gesetzt.

Gemeinsam mit den United-Profis hielt Rangnick vor dem Anpfiff im Old Trafford ein Schild hoch, auf dem in mehreren Sprachen „Frieden“ stand, unter anderem in Russisch und Ukrainisch, und ein Friedenssymbol abgebildet war.

Die Watford-Spieler schlossen sich daraufhin an und posierten zusammen mit den Gastgebern und der Friedensbotschaft für ein gemeinsames Foto mit Bezug auf die Invasion Russlands in die Ukraine. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Rangnick die Idee zu der Aktion gehabt haben. Der United-Coach trug während des Spiels außerdem einen Button mit der Aufschrift „No war“ (Kein Krieg).

