Randalierer in Isny werden angezeigt

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen zwei Männer im Alter von 20 und 28 Jahren rechnen, nachdem sie in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Isnyer Lohbauerstraße randaliert hatten und Betäubungsmittel wie auch Diebesgut bei ihnen gefunden wurde.

Kurz nach 1.30 Uhr waren Beamte des Polizeireviers Wangen zu einer Auseinandersetzung gerufen worden, in deren Verlauf der jüngere Mann bereits mehrere Mülltonnen umgeworfen hatte. Bei der Personenkontrolle entdeckten die Poliizeisten beim 20-Jährigen mehrere Betäubungsmittel sowie ein Pfefferspray. Beim 28-Jährigen, der ebenfalls in die Auseinandersetzung involviert gewesen war, wurde zudem ein bereits seit Anfang Oktober als gestohlen gemeldetes Fahrrad aufgefunden. Die Sicherstellung des Diebesguts versetze den jungen Mann derart in Rage, dass er die Polizisten mehrfach beleidigte und seine Wohnung demolierte. Da er sich im psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein auf dem Polizeirevier erfolgter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Der 28-Jährige wird wegen Diebstahls und Beamtenbeleidigung angezeigt. Gegen den 20-Jährigen wird wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.