Randale vor Rostock-Spiel - Zugverkehr ruhte

Rostock (dpa) - Vor dem Fußball-Drittligaspiel zwischen Hansa Rostock und Eintracht Braunschweig (2:1) ist es zu Randalen gekommen. Wie die zuständige Polizei nach dem Match mitteilte, wurde durch die Ausschreitungen auch der Zugverkehr am Rostocker Bahnhof für 45 Minuten lahmgelegt.

Fünf Gäste-Fans seien vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen worden, hieß es. Nachdem bei der Einfahrt des Zugs in den Bereich des Hauptbahnhofs in Rostock mehrfach die Notbremse gezogen worden war, hätten rund 200 gewaltbereite Fans den Zug auf freier Strecke verlassen. Diese hätten Schottersteine aufgenommen und Pyrotechnik gezündet. Polizeikräfte hätten die Fans in den Zug zurückgebracht. „Hierbei wurden die Beamten mit Schottersteinen und Glasflaschen beworfen“, hieß es in der Presseerklärung. Insgesamt seien 917 Beamte der Landespolizei und 290 Beamte der Bundespolizei im Einsatz gewesen.