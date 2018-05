Ran an den Golfschläger

Der Golferlebnistag des Golfclub Hochstatt ist auch in diesem Jahr wieder auf großes Interesse gestoßen. Rund 100 Gäste kamen, um den Sport auszuprobieren. Bei bestem Golfwetter konnte an drei Stationen Golfluft geschnuppert werden. Eine Gruppe begleitete erfahrene Golfer auf die Bahnen 1 und 2, um das ganze Spiel zu sehen. Anschließend wurde selbst Hand angelegt an die Schläger. Auf dem Grün wurden erste Putts geübt und sogar einige Bälle in dem rund zehn Zentimeter großen Loch versenkt. Auf der Driving Range wurden die Interessierten von den Golflehrern in die Geheimnisse des richtigen Golfschwungs eingeweiht und konnten dann selbst auf Weitenjagd gehen. Zum Abschied wurden die Besucher noch mit Informationen über Golf und Golfclub versorgt. Wer Lust auf Golfen hat, kann auch während der Saison gerne zum Schnuppern in Hochstatt vorbei kommen.

