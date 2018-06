Ramsauer: Alb-Bahnanschluss teuer – aber denkbar

Die Kosten sind hoch. 14 Millionen Euro stehen im Raum. Herbeigesehnt wird das Verkehrsprojekt seit Jahren. Viele hatten die Hoffnung, dass es überhaupt realisiert wird, schon aufgegeben. Doch seit Donnerstag herrscht Gewissheit: Sie kommt – die Umfahrung des Ortes Unlingen bei Riedlingen (Kreis Biberach).

Zum symbolischen Spatenstich am Donnerstagvormittag war auch Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) ins Oberschwäbische gereist. Richtig gebaut wird die neue Straße (später Teil der B311) ab Oktober. „Eine moderne und gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur ist der Schlüssel für Wachstum und Beschäftigung im Land“, spricht Ramsauer in die Unlinger Mikrofone. Mobilität schaffe Arbeitsplätze und sichere die Wettbewerbsfähigkeit.

Mobiler wären gerne auch Bürger der Laichinger Alb. Als größtes Manko wird ein fehlender Bahnanschluss empfunden. Die SZ hakt beim Bundesverkehrsminister vor Ort in Unlingen nach: Besteht die Möglichkeit, dass im Zuge der neuen Schnellbahntrasse von Ulm nach Wendlingen auch die Laichinger Alb an das Gleisnetz der Bahn angeschlossen wird – obwohl die Bauarbeiten schon begonnen haben?

Ramsauers Pressesprecherin nimmt die Frage der SZ entgegen. Und sagt nach Absprache mit ihrem Chef, der auch für das bundeseigene Schienenunternehmen Deutsche Bahn zuständig ist: dass sie zu dieser Frage „eigentlich gar nicht so viel sagen kann“. Wenn ein Bahnhalt auf der Laichinger Alb gewünscht werde, sei es nämlich erst einmal die Aufgabe des Landes Baden-Württemberg, diesen bei der Bahn „zu bestellen“. Dann würde gerechnet. Dies sei der formal normale Weg eines solchen Vorhabens. Und danach würde entschieden.

Die Frage der Kosten, und wer diese übernimmt, sei von zentraler Bedeutung, so Ramsauers Sprecherin. Sie sieht hier das Land in der Pflicht. Billig werde auch ein einfacher Bahnhalt nicht („formal ist das ein Bahnhof“). Auch ein neues Planfeststellungsverfahren müsste her.

Noch acht Jahre Bauzeit

Derzeit lässt die Bahn für ganze fünf Tunnel Älbler Gestein sprengen. 2021 soll die Strecke fertig sein. Trotzdem drängt die Zeit. Zuletzt hatten die Bundespolitiker Annette Schavan (CDU) und Hilde Mattheis (SPD) einem Bahnhalt auf der Laichinger Alb grundsätzliche Chancen eingeräumt. Die Türe für einen solchen stehe offen. Noch.

Ähnlich fällt die Einschätzung Peter Ramsauers Sprecherin in Unlingen aus: „Grundsätzlich ist ein solcher Bahnhalt denkbar“, sagt sie.

Dass sie die Frage eines Bahnhalts auf der Alb nicht im Wahlkampf zerrieben sehen will, teilte der SZ jüngst Annette Schavan mit. Die anstehenden Diskussionen müssten sachlich geführt und Argumente „pro und contra“ abgewogen werden. Hilde Mattheis gar versprach, die Debatte um dieses für die Region wichtige Vorhaben „mit beginnen“ zu wollen. Wieder angestoßen hatte diese zuletzt der Laichinger Kreisrat Heinz Surek (SPD). Er schickte dem Landesverkehrsministerium einen Brief, in dem er um die Prüfung des Projekts bat (wir berichteten). Noch steht die Antwort aus. Klar aber ist: Das Zukunftsprojekt Bahnhalt auf der Alb hat Fahrt aufgenommen.