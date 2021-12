Ramona Storz ist neue Vorsitzende beim Förderverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Jahreshauptversammlung letztes Jahr coronabedingt ausgefallen war, konnte sie nunmehr abgehalten und die Vorstandswahlen durchgeführt werden. Für zwei Jahre wurden gewählt: Ramona Storz, 1. Vorsitzende, Natalia Schweiker, 2. Vorsitzende, Sabrina Schwarz, Schriftführerin, Stefanie Rebholz, Kassiererin sowie die Kassenprüferinnen Marion Natterer und Linda Epple. Als Beisitzer der Elternvertretung wurden Janina Diener und Natascha Schaubert für die ausgeschiedenen Beisitzer Stefanie Schick und Sarah Schlegel ebenso bestätigt wie die Beisitzerinnen der Lehrer Isolde Frenzel und Schulleiterin Alexandra Maier-Lipp. Nach dem Tod des 1. Vorsitzenden Johannes Rehberg, der kurz nach seiner Amtsübernahme einem Krebsleiden erlag, wurde das Amt kommissarisch von der 2. Vorsitzenden Ramona Storz ausgeübt.

Rückblickend erinnerte die 1. Vorsitzende an die wenigen Aktionen, die trotz Corona durchgeführt werden konnten. Das Verteilen der Fasnetsküchle (Berliner) bei der „Schulfasnet 2020“ oder das obligatorische Eis am letzten Schultag. Schrecklich vermisst wurden sowohl die ausgefallene Weihnachtsfeier mit dem Glücksrad als auch der Spendenlauf oder der Teppichflohmarkt, bei denen der Förderverein sich einer breiten Öffentlichkeit präsentieren konnte.

Die Mitgliederzahl wuchs um vier Mitglieder auf 53 Mitgliedern an. Bei einer Schülerzahl von 156 Schülern sind 31 Eltern als Mitglied dem Förderverein beigetreten. Dank zahlreicher Spenden durch Firmen und Privatpersonen konnten die Vorhaben, wie Anschaffung eines Insektenhotels sowie zweier Hochbeete, die beim Schulgarten von den Erstklässlern bepflanzt wurden, sowie eine Aufführung vom „Theater Bahnhof“ realisiert werden. Dies bestätigte Kassiererin Stefanie Rebholz. In einem übersichtlichen und detaillierten Kassenbericht konnte die Kassiererin trotz fehlender Veranstaltungen ein beachtliches Plus in der Vereinskasse vorweisen. Damit kann auch weiterhin die Homburgschule mit finanziellen Mitteln unterstützt werden. Bürgermeisterin Marina Jung dankte dem Förderverein für den Einsatz und sagte, dass der Förderverein mit seinem Angebot die Schülerinnen und Schüler ansporne. Sie sagte weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu und leitete die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte.