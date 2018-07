Ramon Gehrmann: „Natürlich wären wir gerne ins Finale gekommen“

Am Montagnachmittag stellten sich im Festzelt die Trainer der Halbfinalteilnehmer des Yokohama-Cups den Fragen der SZ. Christian Prosenik (Rapid Wien), Ramon Gehrmann (VfB Stuttgart), Jiri Kohout und Jiri Zilak (bd. Pilsen) und Diego Sessolo (Team Vaud) beantworteten Fragen zum Abschneiden ihrer Teams, zum Fußball in ihren Ländern und warfen einen Blick auf die Weltmeisterschaften in Südafrika.

Christian Prosenik, Trainer der U19 von Rapid Wien, zeigte sich nicht enttäuscht darüber, dass seine Mannschaft den Einzug ins Finale nicht geschafft hat: „Es war ein Turnier mit tollem fußballerischem Niveau“, sagte der Ex-Profi der Austria und von Rapid Wien sowie von 1860 München. Da in den vergangenen Jahren bereits einige Male die Wiener Austria in Ostrach gastierte, habe er „zum Telefonhörer gegriffen und uns über das Turnier unterhalten. Wir haben nur das Beste gehört. Ich möchte mich bei den Ausrichtern und den Menschen in Ostrach für das tolle Turnier bedanken“. Natürlich hat auch Ex-Nationalspieler Prosenik so seine Erfahrung mit Ernst Happel gemacht. „Er war ein Trainer mit einer riesigen Persönlichkeit, aber auch mit Eigenheiten. So musste die Mannschaft -- auch bei Sommerhitze -- grundsätzlich im Trainingsanzug trainieren“, erinnerte sich Prosenik an den „Wödmeista“, wie Happel in Österreich wegen seiner zahlreichen Erfolge vor allem mit ausländischen Mannschaften nur genannt wurde. „Vor einem Länderspiel – damals schrieb die Presse nur negativ über uns – mussten wir einmal mit dem Medizinball trainieren.“ Natürlich habe man das Spiel verloren. Trotzdem habe sich Happel, damals schon schwer von seiner Krebskrankheit gezeichnet – vor die Mannschaft gestellt und sich jegliche Fragen verbeten.“ Den österreichische Nachwuchs sieht er vor einer guten Zukunft. Die Vereine hätten endlich erkannt, dass es richtig sei, in die Jugend zu investieren, dennoch brauche die Entwicklung noch Zeit. Proseniks eigener Sohn Philipp spielt in der Academy League in England für den FC Chelsea. In England unterscheide sich vor allem das Verhältnis zwischen Jugend und Aktiven. „Dort ist der Kontakt enger. So müssen die neuen Jugendspieler vorsingen oder tanzen. „Mein Sohn musste tanzen, singen kann er nicht.“

Der Bingener Ramon Gehrmann vertrat – gemeinsam mit Stephan Baierl – seinen „Chef“ Marc Kienle. Der eigentliche Cheftrainer der A-Junioren des VfB Stuttgart macht derzeit seine Ausbildung zum Fußballlehrer und weilt bei der U19-Zwischenrunde in Südtirol. „Der VfB Stuttgart war zufrieden, in Ostrach in diesem Jahr das Halbfinale erreicht zu haben. Natürlich wären wir gerne ins Finale gekommen“, sagte Gehrmann. „Aber wir haben eine gute Vorrunde gespielt und wahrscheinlich gedacht, es gehe so weiter. Nachdem der sportliche Leiter Frieder Schrof beim Gästeempfang ausdrücklich das Essen gelobt hatte, verneinte Gehrmann, dass das Essen zu gut gewesen sei. „Daran lag es nicht.“ Gehrmann selbst ist seit 2004 im Besitz der A-Lizenz und wurde nach dem Abschluss seines Studiums Lehrer. Er wechselte an ein Stuttgarter Gymnasium, einer Partnerschule des VfB, bewarb sich bei den Cannstattern und wurde genommen, da der VfB immer Jugendtrainer mit pädagogischem, sportlichem Hintergrund und hoher Lizenz suche, sagte der ehemalige Spieler des SV Bingen-Hitzkofen.

Dass ausgerechnet die beiden Mannschaften das Finale bestritten, die quasi im letzten Moment auf den Teilnehmerzug aufgesprungen waren ist mehr als nur eine Anekdote am Rande der Geschichten rund ums Turnier in Ostrach. Jiri Kohout, Trainer der U19 des FC Viktoria Pilsen, zeigte seinen Stolz darüber, dass seine Mannschaft an so einem Turnier habe teilnehmen können. „Wir haben erst am Mittwoch erfahren, dass wir am Wochenende in Ostrach spielen sollen. So verlief die Vorbereitung ziemlich hektisch. Wir haben uns im Klub und in der Abteilung kurz unterhalten und uns dann entschlossen teilzunehmen. Wir sind aber froh, hier zu sein, denn wir haben nicht so viele Vergleichsmöglichkeiten dieser Art in Tschechien.“ Seit der Europameisterschaft in Portugal („Damals hatten wir die beste Mannschaft.“) sei der tschechische Fußball auf einem absteigenden Ast. „Wir stehen an einer Kreuzung, der tschechische Fußball ist im Umbruch. Dies ist aber auch eine Chance für die Jugend.“

Auch das Team Vaud, benannt nach dem schweizerischen Kanton Waadt, aus dem es kommt, ist in letzter Minute auf den Turnierzug aufgesprungen und nimmt nun den Pokal mit nach Hause. Trainer Diego Sessolo, einst Profi in der Primera Division in Malaga zeigte sich erfreut über die Teilnahme seiner Mannschaft und das Abschneiden. Der Name „Vaud“ leitet sich vom Kantonsname (dt.: Waadt) ab. Die Spieler kommen aus den großen Vereinen der Region um den Genfer See, Lausanne-Sports ist federführend. „Die Klubs aus dem Kanton geben ihre Jugendspieler an uns ab. Wenn sie uns verlassen, spielen sie entweder im Ausland oder in der Zweiten Liga der Schweiz.“ Beim Namen Stephane Chapuisats wurde Sessolo einsilbig. Ein Grund: Der Lausanner arbeitet inzwischen als Chefscout für die Young Boys Bern. Ein anderer Grund: „Gabet“ Chapuisat, Vater von Stephane, löste Sessolo im Herbst als Trainer des Zweitligisten Le Mont Lausanne ab. Gesprächiger wurde er in Sachen WM: „Ich hoffe, dass die Schweiz die erste Runde bei der WM übersteht. Aber das ist unser Ziel, ob allerdings Ottmar Hitzfeld Elfmeterschießen üben ließ, weiß ich nicht …“ Bei der WM 2006 war die Schweiz im Achtelfinale an der Ukraine mit 0:3 im Elfmeterschießen ausgeschieden.