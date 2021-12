Ralf Sulzmann als Vorstand wiedergewählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 22. Oktober 2021, fand in der SV-Gaststätte – Pizzeria Da Linda – die diesjährige Jahreshauptversammlung des Harmonika-Clubs Seitingen-Oberflacht e.V. statt. Zu Beginn des Abends begrüßte Vorstand Ralf Sulzmann die zahlreich erschienenen Mitglieder des Vereins sowie Herrn Jürgen Buhl als Bürgermeister der Gemeinde.

Ralf Sulzmann gab zunächst einen ersten kurzen Einblick in das durch die allgemeine Corona-Lage geprägte Vereinsleben des vergangenen Jahres. Ralf Sulzmanns grober Rückblick wurde ergänzt durch Heike Höger mit ihrem Bericht der Schriftführerin. Hervorgehoben wurden hier insbesondere das nach wie vor über das Internet abrufbare Videoprojekt „Der Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht spielt `Viva La Vida´“ sowie die zuletzt stattgefundene Teilnahme beim Museumsfest des Deutschen Harmonikamuseums in Trossingen. Ebenso in Erinnerung gerufen wurde unter anderem auch die Beteiligung des Vereins am Kinderferienprogramm der Gemeinde sowie der kurz nach Wiederaufnahme der wöchentlichen Proben erfolgte Auftritt auf der Landesgartenschau in Überlingen. Kassiererin Cornelia Grenz verlas ihrerseits einen ausführlichen Kassenbericht und Gabi Zepf als Kassenprüferin bestätigte - auch stellvertretend für Monika Kupferschmid - eine ordentlich geführte Kasse. Dirigent Mario Nortmann, der seinen Bericht ebenfalls abgab, zeigte sich positiv erfreut über einen regen Probenbesuch und gab einen kurzen Vorausblick auf die für das laufende Vereinsjahr geplanten musikalischen Aktivitäten des Vereins.

Bürgermeister Jürgen Buhl überbrachte seinerseits die Grüße der Gemeinde und bedankte sich für die (musikalische) Unterstützung des Vereins bei verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde. Auch nahm er Bezug auf mit den einzelnen Berichten angesprochene Punkte und gab diesbezüglich einen kurzen Vorausblick auf das kommende Jahr 2022. Die von ihm durchgeführte Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig, so dass Ralf Sulzmann zum nächsten Tagesordnungspunkt der Wahlen übergehen konnte, die im ersten Schritt wiederum von Bürgermeister Jürgen Buhl geleitet wurden: Jeweils einstimmig wiedergewählt wurden Ralf Sulzmann als Vorstand (2 Jahre), Melanie Tobjinski als Vorständin (2 Jahre), Cornelia Grenz als Kassierin (2 Jahre) sowie Monika Kupferschmid (1 Jahr) und Gabi Zepf (1 Jahr) als Kassenprüferinnen. Ebenso einstimmig wieder gewählt wurde Michaela Loës als Ausschussmitglied (2 Jahre), so dass es in den Reihen der Vorstandschaft keine Veränderungen zum Vorjahr gab.

Bevor sich Ralf Sulzmann zum Ende des Abends bei allen Aktiven für ihr Engagement zu Gunsten des Vereins bedankte, ging sein besonderer Dank an zahlreiche passive Mitglieder, welche dem Harmonika-Club Seitingen-Oberflacht e.V. seit Jahren die Treue halten, für diesen Abend jedoch aus verschiedensten Gründen verhindert waren. Vorausschauend auf das kommende Vereinsjahr wies Ralf Sulzmann abschließend insbesondere auf das für den 07. Mai 2022 im Gemeindezentrum geplante Konzert hin – dieses soll dem noch nachzuholenden Jubiläum zum 40-jährigen Bestehen des Vereins einen würdigen Rahmen geben. Darüber hinaus wird der Verein auch wieder am Dorffest vertreten sein sowie das Kinderferienprogramm der Gemeinde aktiv unterstützen.