Ralf Schick löst Martin Knosp als Ringer-Präsident ab

50 Neuinfizerte im Landkreis Ravensburg sind am Donnerstag bekannt geworden. Wie aus der Statistik des Landratsamtes hervorgeht, sind innerhalb von 24 Stunden drei weitere Corona-Fälle in Bad Waldsee und vier in Aulendorf hinzugekommen. Damit gelten aktuell 213 Waldseer und 69 Aulendorfer als infiziert.

Inzidenz im Landkreis liegt bei 76,4Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Veröffentlichung des Robert-Koch-Institutes (RKI) am Donnerstagmorgen bei 76,4 und damit den dritten Tag in Folge unter der Marke von 100, die für etwaige ...