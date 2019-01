Rainer Rothfuß aus Lindau will ins Europa-Parlament

Lindau/Riesa (dik) - Der Lindauer Rainer Rothfuß kandidiert auf der Liste der AfD für das Europa-Parlament. Auf Listenplatz 21 hat er aber laut den derzeitigen Umfragen für die Wahl am 26. Mai kaum Chancen auf einen Sitz in Straßburg.

Rothfuß wurde 1971 in Freudenstadt geboren und lebt in Lindau am Bodensee. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Der promovierte Geograph war bis 2015 Juniorprofessur für Politische Geographie und Konfliktforschung an der Universität Tübingen, seitdem arbeitet er als Berater. In seiner sieben Minuten dauernden Bewerbeungsrede auf dem parteitag der AfD in Riesa hat Rothfuß hervorgehoben, dass er sechs Sprachen spreche und sich in der Forschung vor allem mit dem Thema Christenverfolgung befasse. Er ist Initiator der Friedensfahrten für eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland. Rothfuß war elf Jahre lang Mitglied in der CSU, bevor er im vergangenen Sommer in die AfD eingetreten ist. Rothfuß hob in seiner Bewerbungsrede seine „mediale Kompetenz“ hervor, so sei er 25 Mal als Fachmann beim Fernsehsender Russia Today aufgetreten. Rothfuß hatte sich bei Parteitag in Magdeburg bereits um einen der vorderen Listenplätze der AfD beworben, war aber gescheitert. Umfragen sprechen der AfD derzeit die Chance auf 14 Europa-Abgeordnete zu, Listenplatz 21 gilt damit als aussichtslos.