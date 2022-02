Rainer Marquardt verlässt Kreistag

Ravensburg/Aulendorf (sz) - Rainer Marquardt (SPD) aus Aulendorf ist nach insgesamt 18 Jahren Mitgliedschaft aus dem Kreistag ausgeschieden. Nachrücker im Wahlkreis ist Ernst Deuer, der ebenfalls aus Aulendorf kommt und Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Aulendorf-Altshausen ist. Nicht nur der örtliche Bezug bleibe erhalten, sondern auch die Themen, heißt es in einer Mitteilung des neuen Kreisrats. Dies betreffe insbesondere die notwendigen Anstrengungen zum Erhalt des Krankenhauses in Bad Waldsee. Die SPD werde sich im Kreistag weiterhin dafür einsetzen, dass „gesunde“ Strukturen nicht „krank gerechnet“ werden. Mit den aktuell vorliegenden Zahlen lasse sich nur schwer gegen den Standort Bad Waldsee argumentieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Und es gebe viele gute Gründe, funktionierende Strukturen zu erhalten und zu stärken. Daneben stehe aktuell die neu eingeführte Gelbe Tonne im Blickfeld. Die Anfangsschwierigkeiten hätten sich schon verringert, aber in der vergangenen Sitzung des Kreistags gab es noch einige Kritikpunkte, schreibt Ernst Deuer. Insbesondere sei der Landkreis auch weiterhin gefordert, die Interessen der Bürgerschaft gegenüber dem beauftragten Unternehmen zu vertreten.

Rainer Marquart bleibt nach seinem Ausscheiden aus dem Kreistag weiterhin Fraktionsvorsitzender im Aulendorfer Stadtrat und somit kommunalpolitisch aktiv. „Bestimmte Themen können wir von nun an gemeinsam angehen“, so Deuer.