Raimund Haser zum Ausschussvorsitzenden gewählt

Der CDU-Landtagsabgeordnete und umwelt- und energiepolitische Sprecher seiner Fraktion, Raimund Haser, ist zum Vorsitzenden des Landesfachausschusses für Energie, Umwelt und Klimaschutz der CDU Baden-Württemberg ernannt worden. Das teilt sein Büro mit.

Wie die CDU-Generalsekretärin Isabell Huber bekannt gab, führte Haser seit seiner Wahl in den Landesvorstand vor drei Jahren den Fachausschuss für Medienpolitik, den er nun zugunsten des „Generationenthemas“ Umwelt und Energie abgibt. „Ich schätze an Raimund Haser als seine Landtagskollegin wie auch als Generalsekretärin der Partei seinen Sachverstand, seine Leidenschaft für die Themen, die er angeht, sowie seine kollegiale Art in all unseren Gremien. Er hat schon vieles vorangebracht und wird uns auch im Landesfachausschuss für Energie, Umwelt und Klimaschutz zukunftsweisende Grundlagen für die Parteiarbeit der kommenden Jahre in diesem wichtigen Themenfeld liefern.“

Für Haser, der für den Bezirksverband Württemberg-Hohenzollern auch Mitglied in der Zukunftskommission der Landespartei ist, ist der Wechsel zum LFA Umwelt konsequent: „Ich interessiere mich nach wie vor für die Themen, mit denen ich vor sechs Jahren in den Landtag gekommen bin – Bildung, Wissenschaft, Medienpolitik. Der Umwelt- und Energiepolitik sowie dem Miteinander von Naturschutz und Landbewirtschaftung gehörte aber von Anfang an und schon in den Jahren davor mein Herz“, so Haser. „Deshalb konzentriere ich mich nun in Fraktion und Partei auf dieselben Themenschwerpunkte und leiste meinen inhaltlichen Beitrag zu den drängenden Fragen der Versorgungssicherheit, der Bezahlbarkeit und der schnellstmöglichen Klimaneutralität unserer Energiebereitstellung.“