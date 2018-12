Raimund Haser besucht die Heinrich-Brügger-Schule

Wangen (sz) - Raimund Haser, Mitglied des Landtages Baden-Württemberg, hat vergangene Woche die Heinrich-Brügger-Schule, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, an den Fachkliniken Wangen, besucht. Haser, der im Landtagsausschuss Kultus, Jugend und Sport mitarbeitet, ist unter anderem inklusionspolitischer Sprecher seiner Fraktion. An dem größten Krankenhaus-Schulstandort in Baden-Württemberg gehen rund 180 Kinder und Jugendliche während eines Reha-Aufenthaltes jeden Tag zur Schule, heißt es in einer Pressemitteilung. Zukunftsorientiert zu unterrichten, bedeutet an der Heinrich-Brügger-Schule auch, voll digitalisiert zu arbeiten. In fast allen Klassenzimmern der Heinrich-Brügger-Schule hängen so genannte Smartboards. Das Tafelbild entsteht nicht mit Kreide, sondern wird vom Laptop via Beamer übertragen. Unter anderem darüber informierte sich Hader während seines Besuchs. Foto: Waldburg-Zeil Kliniken