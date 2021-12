RAFI Ungarn feiert 30-jähriges Bestehen

„Zu ihrem 30. Jubiläum blickt die RAFI Hungaria Kft. in diesem Jahr auf eine drei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte zurück.“ Das gibt die RAFI-Gruppe mit Hauptsitz in Berg in einer Pressemitteilung bekannt. 1991 gründete RAFI das Unternehmen RAFI-BBP im ungarischen Mezőtúr als Erweiterung seiner Montage-Kapazitäten für elektromechanische Bedienelemente. Noch im Gründungsjahr wuchs die Anzahl der Mitarbeiter von fünf auf 21. Ab 1995 erweiterte die RAFI-BBP ihre Tätigkeiten schrittweise um die Fertigung elektronischer sowie optoelektronischer Baugruppen und führte ein Qualitätsmanagement nach ISO 9002 ein. Nach dem kontinuierlichen Ausbau der Produktionskapazitäten und Lötanlagen nahm das Unternehmen auch die Montage von Elektronikprodukten für den Autobereich auf.

Im Jahr 2000 sorgte den Angaben zufolge die Errichtung einer neuen Produktionshalle für die Verdopplung der Betriebsfläche. In den folgenden Jahren vergrößerte das Unternehmen seine Fertigungskapazitäten durch neue Hochleistungs-Bestückungslinien für elektronische Baugruppen sowie eine dritte Produktionshalle mit einer Nutzfläche von insgesamt 2200 m² und führte ein Qualitätsmanagementsystem nach ISO 13485 für Medizinprodukte ein. Heute verfügt RAFI Hungaria über Produktionsflächen von insgesamt 7760 m² und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter.

Weil das Unternehmen hohen Wert auf die qualifizierte Aus- und Weiterbildung seiner Mitarbeiter und des fachlichen Nachwuchses legt, hat es gemeinsam mit der örtlichen Fachmittelschule Teleki Blanka einen stark praxisbezogenen Ausbildungsgang zum Elektroniker ins Leben gerufen. Zudem kooperiert RAFI Hungaria als duales Partnerunternehmen mit der Universität Debrecen bei der Aufnahme von Werksstudenten.