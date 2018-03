Raffinesse und hervorragende Qualität

„Der DS 7 Crossback eröffnet eine neue Ära. Der weltoffene, raffinierte, technologische SUV verkörpert französisches Know-how. Es verbindet Handwerkskunst mit innovativen Technologien. Die hochwertigen Ausstattungen bieten ein ebenso entspanntes wie dynamisches Fahrgefühl“, so Yves Bonnefont, Generaldirektor DS Automobiles.

Charismatisches Design

Der charismatische, athletische, sinnliche DS 7 Crossback besticht durch seine gelungene, kontrastreiche Linienführung und seine einzigartige Persönlichkeit.

Der sechseckige Kühlergrill mit Diamant-Effekt setzt das neu designte DS Emblem eindrucksvoll in Szene. Am Heck werden die einzigartigen Rückleuchten hervorgehoben, deren Design an Schuppen erinnert. Blinker mit Lauflicht runden den puristischen Auftritt ab.

Sobald der DS 7 Crossback geöffnet wird, erstrahlen die vorderen, wie Edelsteine gefassten LED-Scheinwerfer in Purpur-rot und drehen sich um 180 Grad. Höhepunkt der Lichtsignatur sind die Rücklichter mit 3D-Full-LED-Technologie, deren Design an Schuppen erinnert. Sie verleihen einen avantgardistischen Auftritt.

Bestechendes Interieur

Das Interieur besticht durch zwei 12 Zoll-Bildschirme, die ein einzigartiges Angebot in dem Segment darstellen. Der erste Bildschirm macht die Navigation leichter, steuert die Multimedia-Schnittstelle und verfügt über das umfassende Angebot DS Connect und die Mirror Screen Funktion. Der zweite, personalisierbare Bildschirm übernimmt die Funktion eines digitalen Kombiinstruments. Im Einklang mit der Design-Philosophie der Marke – der Personalisierung – werden fünf unterschiedliche Innenraumwelten angeboten. Diese passen sich ganz unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen an.

Eine Perlenstickerei ziert die Sitze im Bracelet-Finish aus Nappaleder, das Armaturenbrett, die Türverkleidungen und die Konsole. Die verchromten Kippschalter der Mittelkonsole sind mit der speziellen Gravur (Guilloche) „Clous de Paris“ verziert. Der raffinierte DS 7 Crossback besticht durch eines der schönsten, aufwändigsten Verfahren der Uhrmacherkunst: das Guillochieren.

Effizienz und Gelassenheit

Die Hybridtechnologie nach Art von DS Automobiles bedeutet Leistung und Effizienz, ohne dafür den Raum für Passagiere und Gepäck preisgeben zu müssen. Hierfür besticht die ausgeklügelte, einzigartige Architektur: Das Automatikgetriebe ist quer eingebaut. Die kompakte Batterie, die für die Stromversorgung der Hinterachse zuständig ist, befindet sich unter dem Innenraum. Durch diese Anordnung ist der Boden an den hinteren Plätzen flach, was für das Raumangebot von großer Bedeutung ist.

Der Fahrer kann aus drei Antriebsmodi wählen: rein elektrisch, Hybrid oder kombiniert. Diese Technologie ermöglicht es, die Batterie in den Verzögerungs- und Bremsphasen nachzuladen.