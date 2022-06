Rätsche Geislingen informiert und feiert bunt

Geilslingen (sz) - In der Rätsche in Geislingen stehen in den nächsten Tagen verschiedene Veranstaltungen an. Es ist nicht alltäglich in Oberägypten, dass Mädchen eine Elektro-Ausbildung machen. Das Projekt „Ausbildungswerkstatt Luxor“ arbeitet seit fast zehn Jahren an der staatlichen Berufsschule Odaisat. Mittlerweile gibt es jährlich eine Mädchenklasse für die Elektro-Ausbildung – für die dörfliche Gegend eine kleine Revolution. Der ägyptische Ausbilder Taie Mohamed, der für eine vierwöchige Weiterbildung in Deutschland ist, wird am Dienstag, 30. Juni, um 19 Uhr in der Rätsche in Geislingen das Ausbildungsprojekt in Oberägypten mit Bildern, Reden und Berichten vorstellen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Das Internationale Festival am Sonntag, 3. Juli, ab 14 Uhr, ist eine feste Größe in der Saison des Rätsche- Garten und kann nach zwei Jahren Pause dieses Jahr stattfinden. Die Vereine und Institutionen aus Geislingen möchten wieder ein buntes, abwechslungsreiches und internationales Programm gestalten. Das kulinarische Angebot wird multikulturell „und vor allem sehr lecker sein“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Im Rahmen der Veranstaltung wird Geislinger Bürgern, die im letzten Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt haben, ihre Einbürgerungsurkunde durch Oberbürgermeister Frank Dehmer überreicht.

Den Abschluss des Festivals bestreitet die Band Café con Leche, die für Sommer, Sonne, Salsa steht. Mit Leidenschaft und Lebensfreude lädt die Band ab 18 Uhr zu musikalischen Streifzügen durch die Karibik ein.Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Aktuelle Infos unter www.raetsche.com