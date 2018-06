Radunionfahrer kommen im Mittelfeld ins Ziel

Marco Barke, Fabian Brämer und Lorenz Tegl haben die Farben der Radunion Wangen bei der U23-DM in Unna vertreten. Barke kam als bester der drei Fahrer auf Platz 37. Am Start waren ungefähr 140 Deutsche, zehn Luxemburger und etwa 40 Schweizer, darunter viele internationale Topfahrer wie der Juniorenweltmeister Marc Hirschi aus der Schweiz oder der U23-Meister Max Kanter.

Von Anfang an wurde auf dem etwas mehr als zehn Kilometer langen Rundkurs, der 16 mal zu befahren war, ein hohes Tempo angeschlagen. Die größte Schwierigkeit war der ein Kilometer lange Anstieg vor dem Ziel.

Nach ungefähr 90 Kilometern bildete sich dann eine Spitzengruppe, die bis zwei Runden vor Ende an der Spitze des Rennens fuhr. In der letzten Runde wurde nochmals am Zielanstieg ein sehr hohes Tempo gefahren, welches das Feld weiter verkleinerte, aber auch hier hielten die drei jungen Wangener weiter mit. Schließlich wurde das Finale eingeläutet und der Schlussanstieg musste nach etwas mehr als 170 gefahrenen Kilometern zum letzten Mal bezwungen werden. Dementsprechend hoch war das Tempo im Anstieg, was sich wie ein Sprint anfühlte. Hier behauptete sich vor allem Marco Barke und biss sich vorne im Feld fest.

Schließlich ging es nach einer kurzen Geraden und einer scharfen Linkskurve auf die Zielgerade, wo um den Meistertitel gesprintet wurde. Marco hielt auch hier vorne mit und belegte in dem stark besetzten Fahrerfeld den 37. Platz, womit er sich am Ende zufrieden gab. Die anderen beiden Fahrer der Radunion kamen auch mit dem Feld ins Ziel und belegten die Plätze 57 und 91.

Das Rennen gewann Max Kanter (Sunweb), der seinen Titel aus dem Vorjahr wiederholen konnte. Hinter ihm folgten Jonas Rutsch (Lotto-Kernhaus) auf Rang zwei und Aaron Grosser (Sauerland-NRW) auf dem dritten Platz.