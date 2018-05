Radtour zur Laga-Bewerbung

Auch während der kommenden Monate bietet die Stadt weitere Info-Veranstaltungen über die Landesgartenschau an. Die nächste Rad-Rundfahrt ist am Donnerstag, 24. Mai, um 17 Uhr. Treffpunkt ist auf dem Europaplatz vor der Stadthalle.

Die Tuttlinger Bewerbung um eine Landesgartenschau wird derzeit ausgewertet. Die Bewertungskommission ist an der Arbeit, die finale Entscheidung des Ministerrats wird im Spätsommer erwartet. Doch auch während dieser Wartezeit informiert die Stadt Tuttlingen weiter über das Projekt – schließlich sollen viele der dort zusammengefassten Ideen auch unabhängig von einem Zuschlag umgesetzt werden.

Die Rad- und Erkundungstour am Donnerstag befasst sich speziell mit dem geplanten Kernbereich der Landesgartenschau in der Donauaue. Start mit eigenen Fahrrädern ist am Donnerstag, 24. Mai, um 17 Uhr auf dem Europaplatz vor der Stadthalle. Die Teilnehmer werden gemeinsam mit Projektleiter Michael Hensch den geplanten größeren Gartenschaubereich in der Donauaue beidseitig beradeln und dabei auch ein paar Abstecher zu Fuß in die Donauwiesen wagen. Außerdem werden die Teilnehmer vor Ort die Möglichkeiten und Planungsideen der Landesgartenschauplanung ansehen, durch die das angrenzende Gewerbegebiet aufgewertet werden soll.