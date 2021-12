Radmuttern gelockert: 33-Jähriger verliert während der Fahrt einen Reifen

Ein unbekannter Täter hat Am Roggenacker im Bopfinger Ortsteil Flochberg wohl bei zwei Fahrzeugen die Radmuttern an den Reifen gelockert. Das berichtet die Polizei am Montag und bittet um Zeugenhinweise. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Tat soll sich zwischen Freitagabend und Samstagfrüh ereignet haben. Denn nachdem sich beim „Alfa Romeo“ eines 33-Jährigen während der Fahrt plötzlich das vordere Rad löste, rief er einen Nachbarn zur Hilfe. Als dieser losfahren wollte, bemerkte er an seinem „Mitsubishi“, dass ebenfalls die Muttern gelockert worden sind.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07961 / 930 0 beim Ellwanger Polizeirevier zu melden. Sollten noch weitere Autofahrer bemerkt haben, dass bei ihnen ebenfalls die Radmuttern gelockert worden sind, sollen sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung setzen.

Am Auto des 33-Jährigen entstand laut Polizeibericht ein Schaden von rund 1000 Euro.