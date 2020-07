Radlerin schwer verletzt

Unlingen (sz) - Schwere Verletzungen hat am Freitag eine Radlerin beim Zusammenstoß mit einem Rollerfahrer bei Unlingen erlitten.

Gegen 7 Uhr war ein 19-Jähriger mit einem Piaggio-Roller von Dobel in Richtung Dietelhofen unterwegs. Eine Linkskurve schnitt der Rollerfahrer so, dass er auf der Gegenfahrbahn fuhr. Gleich danach kam ihm eine 56-Jährige auf dem Pedelec entgegen. Als die Frau den Rollerfahrer auf ihrer Spur erkannte, wich sie nach rechts aus und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Pedelec beträgt rund 100 Euro.