Radlerin fährt instehendes Auto

Eine 17-jährige Radfahrerin ist am Freitagvormittag in der Praßbergstraße auf ein stehendes Auto aufgefahren und auf die Fahrbahn gestürzt. Die Fahrerin eines Peugeots stellte ihren Wagen gegen 7.30 Uhr am Fahrbahnrand ab, um eine Mitfahrerin aussteigen zu lassen. Nachdem etliche nachfolgende Autofahrer die Situation richtig erkannten und an dem Wagen vorbeifuhren, prallte das offensichtlich abgelenkte Mädchen in das Heck des Wagens. Die 17-Jährige kam zu Fall und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.