Radler sucht ein von ihm beschädigtes Auto

Nicht mehr rechtzeitig um die Schadensregulierung kümmern konnte sich ein 25-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Marienfelder Straße in Bürgermoos. Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann mit seinem Fahrrad mit einem Auto, das ordnungsgemäß zwischen einer DHL-Filiale und der Tettnanger Straße geparkt war, kollidiert. Während der Radfahrer einen Zettel organisierte, um den Fahrzeughalter von der eingedellten Motorhaube in Kenntnis zu setzen, fuhr dieser weg. Laut dem 25-Jährigen hat es sich um einen roten Kleinwagen gehandelt.

Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.