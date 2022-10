Radler stirbt bei Zusammenstoß

Am Montag kam es gegen 15.55 Uhr auf der Lenzfrieder Straße in Kempten zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 71-jähriger Fahrradfahrer ums Leben kam. Nach Angaben der Polizei befuhr er zum Unfallzeitpunkt die Lenzfrieder Straße in Richtung Schumacherring auf dem Radweg. Einige Meter hinter dem 71-Jährigen fuhr dessen Ehefrau ebenfalls auf ihrem Fahrrad. Der 64-jährige Fahrer eines Lkw befuhr die Straße auf der Geradeausspur. An der Kreuzung wollte er nach rechts auf den Schumacherring abbiegen. Als er den Fahrstreifen auf den Rechtsabbiegestreifen über den Radweg wechseln wollte, übersah er den rechts neben ihm fahrenden Fahrradfahrer und stieß mit der Fahrzeugfront gegen das Fahrrad. Der 71-Jährige geriet durch den Zusammenstoß unter die rechte Fahrzeugseite und wurde derart schwer verletzt, dass er vor Ort seinen Verletzungen erlag. Die dahinter fahrende Ehefrau blieb unverletzt. An der Einsatzstelle waren neben mehreren Polizeieinheiten die Feuerwehr Kempten, sowie der Rettungsdienst und ein Kriseninterventionsteam vor Ort.