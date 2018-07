Radler in Erbach angefahren: Dank Zeuge findet Polizei Unfallflüchtigen

ERBACH (sz) -- Bei einem Verkehrsunfall am Montag bei Erbach ist ein Radfahrer leicht verletzt worden. Der Unfallverursacher fuhr davon. Dank eines Zeugen hat die Polizei den flüchtigen Fahrer ermittelt.

Nach Polizeiangaben war der 60-Jährige Autofahrer aus dem Kreis Neu-Ulm mit seinem Fiat gegen 16 Uhr von Altheim in Richtung Ringingen. In einer Kurve kurz vor Ringingen überholte er einen 63-jährigen Radler. Dabei fuhr er so knapp an dem Fahrrad vorbei, dass er mit dem Außenspiegel den Radler berührte. Der Spiegel brach ab, der Radler stürzte in den Graben und erlitt leichte Verletzungen. Der Radler erstatte später Anzeige.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sah, dass der Fiatfahrer einfach weiterfuhr, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Zeuge verfolgte den Flüchtigen. Er konnte ihn aber nicht anhalten und notierte sich das Kennzeichen. Der 60-Jährige gab gegenüber der Polizei zu, den Unfall verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte den Führerschein. Gegen den 60-Jährigen wird wegen Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.