Radler fährt auf und wird verletzt

Am Freitag kurz vor 20 Uhr befuhr ein Fahrschul-BMW die Reutestraße aus Richtung Aulendorfer Straße in Fahrtrichtung Bad Waldsee-Reute. Im Bereich einer unübersichtlichen Linkskurve (etwa in Höhe der Hausnummer 70) wurden entgegenkommende Radfahrer von einem Verkehrsteilnehmer überholt. Das Fahrschulfahrzeug musste eine Vollbremsung hinlegen und an den äußersten, rechten Fahrbahnrand ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein hinter dem Fahrschulfahrzeug befindlicher Rennradfahrer konnte nicht mehr ausweichen: Es kam zum Auffahrunfall, bei dem der Radfahrer verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt laut Polizeibericht rund 8500 Euro. Der augenscheinlich für diese Situation verantwortliche Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Es handelte sich um einen Mercedes, E-Klasse, Kombi, schwarz, mit Ravensburger Kennzeichen.

Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer wurden aufgenommen. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit beim Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751-803-0 zu melden. Einklappen Ausklappen