Freren (dpa) - Ein Radlader hat einen Elfjährigen beim Spielen auf einem Bauernhof im Emsland überrollt und getötet. Der Junge rannte zusammen mit einem anderen Kind in einen Stall, stürzte und wurde von der Maschine überfahren. Der 43 Jahre alte Fahrer des Radladers fütterte bei dem Unfall am Abend gerade das Vieh und fuhr im Stall rückwärts. Der Junge starb noch am Unfallort.