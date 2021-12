Radio statt Neujahrskonzert der Stadtkapelle Aulendorf

Bereits das zweite Jahr in Folge muss das Neujahrskonzert der Stadtkapelle Aulendorf pandemiebedingt entfallen. Das Aulendorfer Traditionskonzert ist zwar nicht so bekannt wie das der Wiener Philharmoniker, dafür aber um einiges älter: Im Jahr 1923 fand es erstmals im Löwensaal in Aulendorf statt und konnte nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Corona-Jahr 2020 ununterbrochen veranstaltet werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtkapelle.

Wer die Stadtkapelle Aulendorf dennoch hören möchte, kann dies am Sonntag, 19. Dezember, zwischen 18 und 20 Uhr bei der SWR4-Sendung „Musik aus dem Land“. Während des zweistündigen Sendeformats wird der älteste deutsche Schlager „Petersburger Schlittenfahrt“ gespielt. Das Orchestermusikstück ist ein Live-Mitschnitt des Neujahrskonzerts 2020 und kann jederzeit auch auf dem YouTube-Kanal der Stadtkapelle Aulendorf angehört werden. Dort findet sich eine bunte Auswahl an Neujahrskonzerttiteln der letzten 25 Jahre.