Radio-7-Drachenkinder dürfen sich freuen

Wie sich herausgestellt hat, ist die Spendendose (obligatorisch in einer großen Gurkendose von „Hirschers“ ) prall gefüllt gewesen: 1624,38 Euro sind in Hungersberg zusammengekommen bei der Andacht mit Pater Alfred und dem anschließenden gemütlichen Hock, durch Bewirtung, Spenden und Abgabe der Kräutersträuße. Geld für die Radio-7-Drachenkinder (im Bild Geschäftsführerin Ursula Schuhmacher und Gastgeber Bernhard Wagner) – getreu dem Motto des Abends: „Wunderschee isch’s denn, wenn’s schee isch und dia wo’s it so guad goht au ebbes hond devo.“ Foto: Veranstalter