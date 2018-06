Radikale Islamisten räumen bei Wahl in Ägypten ab

Kairo (dpa) - Bei der Parlamentswahl in Ägypten haben die radikalen Islamisten in der dritten und letzten Runde noch besser abgeschnitten als in den ersten beiden Wahlgängen. Das staatliche Nachrichtenportal „Egynews“ berichtet unter Berufung auf erste Ergebnisse der Auszählung, dass die Partei des Lichts in zwei Provinzen auf Platz eins liegt. Damit wird eine Mehrheit der islamistischen Parteien im ersten Parlament nach der Entmachtung von Präsident Husni Mubarak immer wahrscheinlicher.