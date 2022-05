Radfahrverein im Jubiläumsjahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die Versammlung mehrfach verschoben werden. Durch die Pandemie hat auch das Vereinsleben in den letzten zwei Jahren stark gelitten. Die Radgruppen haben wieder in die Saison gestartet, klassisch wie vor der Pandemie. Der Besuch der Versammlung war mit 15 eingetragenen Mitgliedern so schwach wie nie in 100 Jahren. So war es erfreulich, dass sämtliche Ortsvereine durch ihre Delegierten vertreten waren. Vorsitzender Richard Ganter wünschte, dass die Pandemie bald überwunden ist und die Radler ihren Sport wieder wie früher betreiben können. Über Aktivitäten konnte er nichts berichten, hoffte aber, dass der Verein mit den Radsporttugenden „den guten Sitz im Sattel, die Hände am Lenker und einen ausdauernden runden Tritt“ bald wieder in die Erfolgsspur zurückfinden wird.

Bürgermeister Simon Axt zeigte sich bei der Entlastung der Funktionäre optimistisch, dass die Radler als Ausdauersportler das Schaffen würden.

Bei den fälligen Neuwahlen wurden Horst Walter als 2. Vorsitzender, sowie Melanie Obergfell und Karin Seel als Beisitzer bestätigt. Andrea Bruchmann bleibt Jugendleiterin und Martin Pieth und Yvonne Ganter sind Kassenprüfer. So ist der Ausschuss wieder voll besetzt und stabil und blickt positiv in das kommende Vereinsjahr. Im Jubiläumsjahr startet am 15. Mai zum 51. Mal der „Frühjahrsklassiker in der Baar“. Den runden Vereinsgeburtstag feiert der RVD am 10./11. September mit Gartenfest und Kreiswanderfahrt.