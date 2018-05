Radfahrerin schwer verletzt

Gegen 17 Uhr am Montagnachmittag kam es auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Jammermühle und Grobendorf zu einem Unfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt worden sind.

Ein 62-Jähriger und seine Begleiterin, die nebeneinander fuhren, kamen in Folge einer Umarmung während der Fahrt zu Sturz. Während der 62-Jährige wohl lediglich leichte Verletzungen davon trug, zog sich seine Begleiterin so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Hubschrauber in die Uni-Klinik nach Ulm geflogen werden musste.