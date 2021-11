Radfahrer wird bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr in der Jettenhauser Straße in Friedrichshafen ereignet hat, wurde ein 67-jähriger Radfahrer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 41 Jahre alte Hyundai-Fahrerin von der Dorfwiesenstraße nach rechts auf die Vorfahrtsstraße ein und übersah dabei den von rechts kommenden, in falscher Fahrtrichtung fahrenden Radler. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in deren Folge der Mann stürzte und sich eine Kopfplatzwunde zuzog.

Ein Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.